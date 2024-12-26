موعد عرض مسلسل "لعبة الحبار 2" على نتفليكس

كتبت- سهيلة أسامة:

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء عرض الموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار"، وينتظر جمهور الجزء الأول أحداث الموسم الثاني الذي من المتوقع أن يحمل مزيدًا من التشويق والإثارة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

موعد عرض مسلسل "لعبة الحبار ٢"

وأعلنت منصة "نتفليكس" عن موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل ونشرت "نتفليكس" صورًا من الكواليس عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أن الموسم الثاني سيعرض في 26 ديسمبر.

الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار ٢"

الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" يتابع شخصية البطل جي هون "لي جونج جاي"، الذي يعود إلى اللعبة بعد فوزه المأساوي في الموسم الأول، بمبلغ 45.6 مليار وون، وتتصاعد الأحداث في ظل الصراع الطبقي واستغلال الأثرياء لليائسين في المجتمعات.

الموسم الأول من مسلسل Squid Game عرض على منصة نيتفلكس في سبتمبر 2021، ولاقى شهرة واسعة في الأوساط الفنية العالمية.

سيعود كل من، لي جونج جا، باينج هيو، وي ها جان، جونج يو، للمشاركة في الموسم الجديد، من تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.



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