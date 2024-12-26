طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد

كتبت - نوران أسامة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد، الأغنية الدعائية للفيلم والتي جاءت بعنوان "دي معلمة"، وذلك استعدادًا لعرضه بالسينمات يوم 1 يناير المقبل.

والأغنية من غناء وكلمات وألحان إسلام شيندي، مع توزيع توينز، وشارك في كتابة كلمات الأغنية حازم إكس، وتحمل الأغنية طابعًا شعبيًا.

فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين و خالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز.

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