هاني شاكر يستعد لحفله الغنائي في أوبرا دبي.. (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان هاني شاكر جمهوره التحضيرات النهائية لحفله المنتظر في أوبرا دبي، المقرر إقامته اليوم الخميس 26 ديسمبر، ضمن احتفالات رأس السنة.

ونشر حساب "شاكر" صورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "صور من بروفات حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح دار أوبرا دبي".

يذكر أن الفنان هاني شاكر طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "يا ويل حالي"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

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