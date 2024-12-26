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حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا في دبي بهذا الموعد

12:04 م الخميس 26 ديسمبر 2024

حسين الجسمي

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كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي في القرية العالمية بدبي، بدولة الإمارات، يوم الأحد الموافق 5 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشر الجسمي البوستر الدعائي الخاص بالحفل من خلال حسابه الخاص على موقع "إنستجرام".

جدير بالذكر، أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي قدم أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الأغنية من تلحين ماجد عبدالله، فيما تولى زيد عادل عملية التوزيع الموسيقي، المكس والماستر علي الأمير.

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حسين الجسمي حفل غنائي دبي الإمارات
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