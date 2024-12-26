محمد رمضان يتصدر تريند محرك البحث "جوجل" لهذا السبب

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان محمد رمضان تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل جديدة عن مسابقة الـ5 ملايين جنيه، والتي قاربت على الانتهاء.

ووعد رمضان المتابعين بمنح الفائز 5 مليون جنيه، إذا نجح في الكشف عن اسم أغنيته الجديدة.

ونشر رمضان بوستر له بوجه فرعوني ومن أمامه أهرامات الجيزة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يوم، ده بوستر الأغنية، اكتب أنت اسمها إيه".

يذكر أن محمد رمضان طرح فيديو كليب "برج الثور"، الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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