رانيا ونورهان منصور في أحدث ظهور والجمهور: "نسخة واحدة"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها ، عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة لها، وظهرت مع شقيقتها الفنانة نورهان منصور، ولاقوا إعجاب المتابعين.

ونشرت رانيا الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وهنأت المتابعين بمناسبة "الكريسماس"، وعلقت: "عيد سعيد".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "نسخة واحدة مش معقول، حبايب قلبي، قمرتين ماشاء الله، الجمال كله، مش طبيعي الشبه ماشاء الله، قمرات".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

بينما آخر أعمال الفنانة نورهان منصور، مسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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