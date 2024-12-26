داليا مصطفى تحتفل بالكريسماس بصحبة أولادها

كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة جمهورها أجواء احتفالها بالكريسماس من خلال نشر صور لها برفقة أولادها.

وشاركت داليا متابعيها، الصور من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

وانهالت عليهم تعليقات من المتايعين، وجاءت كالتالي: "قمرات، ابنك الصغير شبهك، ربنا يبارك فيهم، ما شاء الله".

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت في مسلسل "روج أسود"، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، غادة طلعت، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، وآخرين.

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