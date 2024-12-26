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شيماء سيف توجه رسالة لـ عصام السقا في عيد ميلاده

01:24 ص الخميس 26 ديسمبر 2024
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كتبت - نوران أسامة:

وجهت الفنانة شيماء سيف، رسالة للفنان عصام السقا بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

ونشرت شيماء، صورة لعصام، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، إذ علقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا صاحبي الجدع..عقبال مليون سنة".

على جانب آخر، تخوض شيماء سيف دراما رمضان 2025 بمسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ، ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وآخرين وإخراج محمد سامي.

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