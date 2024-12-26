مايان السيد توجه رسالة لـ أحمد حاتم بمناسبة عيد ميلاده الـ37

أول رد من إيمان أيوب بعد انتقادات شكلها وإجراء عمليات تجميل

كتبت - نوران أسامة:

وجهت الفنانة مايان السيد، رسالة للفنان أحمد حاتم بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 37.

ونشرت مايان، صورة لها مع أحمد حاتم، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أسعد أعياد الميلاد عزيزي تومي أحمد حاتم.. إنه دائمًا ممتع عندما تكون في الجوار".

جدير بالذكر أن أحمد حاتم عُرض له مؤخرًا مسلسل عمر أفندي مع الفنانة آية سماحة، كما استقبلت دور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية فيلمه "عاشق" الذي يجمعه بالفنانة أسماء أبو اليزيد.