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مايان السيد توجه رسالة لـ أحمد حاتم بمناسبة عيد ميلاده الـ 37

10:00 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

الفنانة مايان السيد

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كتبت - نوران أسامة:

وجهت الفنانة مايان السيد، رسالة للفنان أحمد حاتم بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 37 .

ونشرت مايان، صورة لها مع أحمد حاتم، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أسعد أعياد الميلاد عزيزي تومي أحمد حاتم.. إنه دائمًا ممتع عندما تكون في الجوار".

جدير بالذكر أن أحمد حاتم عُرض له مؤخرًا مسلسل عمر أفندي مع الفنانة آية سماحة، كما استقبلت دور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية فيلمه "عاشق" الذي يجمعه بالفنانة أسماء أبو اليزيد.

مايان السيد

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مايان السيد توجه رسالة لـ أحمد حاتم بمناسبة عيد ميلاده الـ37

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