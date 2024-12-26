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قناع على الوجه.. سميرة سعيد تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة في نهاية 2024

09:00 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

المطربة سميرة سعيد

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كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة سميرة سعيد، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وظهرت سميرة، بإطلالة غريبة مرتدية إكسسورات على الوجه، وعلقت: "أتمنى أن يجلب لك هذا العام السلام والفرح والدفء الذي لا ينتهي".

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وكانت سميرة سعيد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "زن" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

سميرة سعيد

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