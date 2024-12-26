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أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاده رفقة ابنه "عزيز".. والجمهور يهنئه

12:13 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

الفنان أحمد حاتم

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كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان أحمد حاتم بعيد ميلاده، يوم 25 ديسمبر من كل عام.

ونشر حاتم صورة مع ابنه "عزيز"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب "37".

وتلقى أحمد خاتم، التهنئة من المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل سنة وانت طيب يا ابو عزيز"، "عزيز حبيبي وأبو عزيز"، "ربنا يبارك فيه.. عيد سعيد"، "عيد ميلاد سعيد يا توما"، "كل سنة وانت طيب يا حاتومة".

جدير بالذكر أن أحمد حاتم عُرض له مؤخرًا مسلسل عمر أفندي مع الفنانة آية سماحة، وحقق نجاحا كبيرا، كما استقبلت دور العرض السينمائي منذ فترة فيلمه "عاشق" ويجمعه بالفنانة أسماء أبو اليزيد.

احمد حاتم وابنه عزيز

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الفنان أحمد حاتم أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاده أحمد حاتم رفقة ابنه انستجرام أحمد حاتم
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