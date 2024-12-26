أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاده رفقة ابنه "عزيز".. والجمهور يهنئه

كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان أحمد حاتم بعيد ميلاده، يوم 25 ديسمبر من كل عام.

ونشر حاتم صورة مع ابنه "عزيز"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب "37".

وتلقى أحمد خاتم، التهنئة من المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل سنة وانت طيب يا ابو عزيز"، "عزيز حبيبي وأبو عزيز"، "ربنا يبارك فيه.. عيد سعيد"، "عيد ميلاد سعيد يا توما"، "كل سنة وانت طيب يا حاتومة".

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Hatem | أحمد حاتم (@ahmedhatemomar)

جدير بالذكر أن أحمد حاتم عُرض له مؤخرًا مسلسل عمر أفندي مع الفنانة آية سماحة، وحقق نجاحا كبيرا، كما استقبلت دور العرض السينمائي منذ فترة فيلمه "عاشق" ويجمعه بالفنانة أسماء أبو اليزيد.

اقرأ أيضا..

25 صورة لنجمات الفن احتفالًا بالكريسماس

موعد ومكان العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"