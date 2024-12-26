حدث بالفن| تفاصيل تعرض فنان لـ"علقة موت" وفنانة تثير الجدل ونجمات الفن يحتفلن بالكريسماس
12:02 ص الخميس 26 ديسمبر 2024
احتفل الفنان محمد رمضان بالكريسماس مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، في مدينة الجونة.
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