حدث بالفن| تفاصيل تعرض فنان لـ"علقة موت" وفنانة تثير الجدل ونجمات الفن يحتفلن بالكريسماس

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ محمد رمضان يحتفل بالكريسماس بصحبة المهندس نجيب ساويرس، إيمان أيوب تثير الجدل بعد ظهورها الأخير في "قعدة ستات"، محمود البزاوي يكشف تفاصيل تعرضه لـ"علقة موت" بسبب بروس لي، مي عمر تحتفل بالكريسماس، تركي آل الشيخ يتصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم الملاكمة لعام 2024، وغيرها من الأخبار.