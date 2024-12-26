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دينا الشربيني أنيقة وإنجي المقدم بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الخميس 26 ديسمبر 2024
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    أسماء أبو اليزيد
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    تامر هجرس
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    جوري بكر .
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    داليا مصطفى
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    دينا الشربيني
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    ركين سعد
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    إنجي المقدم
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    شادي شامل
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    لقاء الخميسي
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر مع طفلها، وهي تحتفل بـ "الكريسماس"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

إنجي علاء

نشرت السيناريست إنجي علاء، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بفستان أنيق باللون الأخضر.

شادي شامل

هنأ الفنان شادي شامل، متابعيه بمناسبة "الكريسماس"، ونشر صورة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد سعيد".

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

أسماء أبو اليزيد

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بإطلالة شتوية أنيقة مرتدية خلالها معطفًا أنيقًا وشعر قصير، ووضعت مكياج ناعم أبرز ملامحها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إنجي المقدم

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أحدث ظهور لها مرتدية إطلالة شتوية جريئة، ولاقت إعجاب متابعيها.

ركين سعد

احتفلت الفنانة ركين سعد بـ "الكريسماس"، حيث نشرت صورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

دينا الشربيني

خطفت الفنانة دينا الشربيني، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت بإطلالة كاجوال.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه أحدث ظهور له، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

10 لقطات لنجوم الفن جوري بكر إنجي علاء شادي شامل داليا مصطفى أسماء أبو اليزيد إنجي المقدم ركين سعد دينا الشربيني لقاء الخميسي تامر هجرس
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