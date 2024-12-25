بالفيديو.. كريم عبدالعزيز ونجوم مسرحية "الباشا" يقرأون الفاتحة قبل أول ليلة عرض

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كتب - معتز عباس:

حرص أبطال مسرحية "الباشا" والمخرج رامي إمام على قراءة سورة الفاتحة، قبل عرض أولى عروض المسرحية على مسرح بكر الشدي.

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو لتجمع أبطال وصناع المسرحية على خشبة المسرح، وهم يقرأون الفاتحة.

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يشارك ببطولة مسرحية "الباشا"، كل من هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام.

ويعود رامي إمام للإخراج المسرحي مرة آخرى بعد غياب دام 14 عامًا، من خلال إخراج مسرحية "الباشا" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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