المؤلفان خالد ومحمود شكري ينتظران عرض مسلسلات "سراب" و "تلغراف" و"الأخطبوط"

كتب- هاني صابر:

ينتظر المؤلفان خالد شكري ومحمود شكري، عرض مسلسل "سراب" المشاركين في كتابة حلقاته، والمقررله مطلع العام الجديد ٢٠٢٥ على إحدى المنصات.

المسلسل مكون من 10 حلقات ويخوض بطولته خالد النبوي ويسرا اللوزي وهاني عادل ونجلاء بدر ونخبة من الفنانين وسيناريو وحوار هشام هلال وإخراج أحمد خالد .

مسلسل "سراب" مأخوذ عن المسلسل الاسترالي Seven Types of Ambiguity والذي تم عرضه عام 2017، و هو ينتمي للأعمال الدرامية المشوقة والمليئة بالمفاجآت و الأحداث الغير متوقعة، حيث يقع بطل العمل "طارق" وهو ما يقوم ببطولته خالد النبوي في مأزق كبير يكشف له تباعا مفاجأت كبيرة عن أقرب الناس إليه مما يغير وجهة نظره في الكثير ممن حوله.

على صعيد آخر، ينتظر السيناريست خالد شكري، عرض مسلسل "تلغراف" في شهر رمضان المقبل ٢٠٢٥، وهو من بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين ، ونجلاء بدر و كوكبة من النجوم، وسيناريو وحوار خالد شكري، وفريق كتابة رامي وفا ونسمة سمير، وإشراف عام على الكتابة هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد .

كما يتولى محمود شكري وحسام حلمي كتابة سيناريو وحوار مسلسل "الأخطبوط" وهو قصة وبطولة خالد النبوي والمقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٥، ومن تأليف وإشراف على الكتابة هشام هلال.

جدير بالذكر أن المؤلفان قد سبق لهما المشاركة في كتابة عدد من الأعمال الدرامية آخرها مسلسل "العتاولة"، وأيضا سبق لهما تأليف المسلسل الخليجي "عودة خالتي" بطولة النجمة هدى حسين التي لعبت دور "حميدة" والعمل من إخراج محمد جمعة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا على الساحة العربية، حيث طالب الجمهور بضرورة عمل جزء جديد ومن المحتمل أن يتم طرحه في ٢٠٢٥ تحت اسم "عودة حميدة".