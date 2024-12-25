ياسمين رئيس تحتفل مع دينا الشربيني بـ"الكريسماس".. وكريم محمود عبد العزيز يعلق

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بأعياد "الكريسماس" رفقة صديقتها الفنانة دينا الشربيني.

ونشرت ياسمين صورة تجمعها مع دينا رفقة كلبها، أمام شجرة "الكريسماس"، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد.. كل سنة وأنتم طيبين".

وتفاعل نجوم الفن مع الصور، وعلق كريم محمود عبدالعزيز، وكتب: "الهنا اللي أنا فيه"، كما وجهت لهن الفنانة كندة علوش التهنئة بالعام الجديد.

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ويشارك الثنائي في فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، عن "أحمد" الذي يقوم بدوره كريم محمود عبد العزيز، وهو يقدم نصائح لمتابعيه على وسائل التواصل حول السعادة الزوجية، ولكنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويُفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.





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