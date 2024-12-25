25 صورة لنجمات الفن احتفالًا بالكريسماس

كتب - معتز عباس:

يحرص عدد كبير من نجمات الفن على الاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد المجيد، والذي يتزامن مع يوم 25 ديسمبر من كل عام.

وخضعت النجمات لجلسات تصوير خاصة بالاحتفال بالعام الجديد رفقة الأسرة والعائلة، أو جلسات تصوير منفردة، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور بجانب شجرة الكريسماس، وتوجيه التهاني للمحبين والمتابعين بالعام الجديد.

ونشر عدد من نجمات الفن صورا وفيديوهات لهم من احتفالاتهم بالكريسماس مع الأصدقاء والعائلة.

ونرصد في هذا التقرير استعدادات النجوم لاحتفالات الكريسماس:

ميرنا جميل

احتفلت الفنانة ميرنا جميل، بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس" ونشرت مجموعة صور بجوار شجرة "الكريسماس" خطفت بها أنظار المتابعين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بالكريسماس، ونشرت الصور التي ظهرت فيها بإطلالة قصيرة وجريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد سعيد للجميع، أتمنى لكم جميعًا موسم أعياد مليئًا بالحب والضحك والذكريات التي لا تُنسى، لتكن قلوبكم دافئة وبيوتكم أكثر إشراقا".

جنات

وجهت المطربة جنات التهنئة لمتابعيها، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيد "الكريسماس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :"كل سنة وأنتو بخير".

ليلى علوي

وجهت الفنانة ليلى علوي، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، التهنئة بمناسبة الكريسماس، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد.. أتمنى أن يكون يومكم مليئا بالفرح والحب والضحك.. قد يكون عيد الميلاد الخاص بك مشرقا.. أتمنى لكم عطلة رائعة".

نسرين طافش

هنأت الفنانة نسرين طافش متابعيها، بمناسبة عيد "الكريسماس"، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ، وعلقت: "أعياد مباركة لكل أصدقائي المسيحين، عيد سعيد".

نادين نجيم نسيب

شاركت الفنانة نادين نجيم متابعيها، أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، أثناء احتفالها بـ "الكريسماس"، مرتدية فستان تايجر جرئ، حيث لاقت الصور إعجاب متابعيها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، أحبكم جميعًا".

هيفاء وهبي

احتفلت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، بأعياد الميلاد "الكريسماس"، على طريقتها الخاصة، وظهرت مرتدية فستان جريء باللون الأحمر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "إجازة سعيدة للجميع".

ياسمين رئيس

احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بأعياد "الكريسماس" رفقة صديقتها الفنانة دينا الشربيني، ونشرت صورة تجمعهما سويًا مع شجرة "الكريسماس".

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