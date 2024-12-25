20 صورة تكشف جمال إيمان أيوب قبل عمليات التجميل

25 صورة لنجمات الفن احتفالًا بالكريسماس

كتبت - نوران أسامة:

أثارت الفنانة إيمان أيوب، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها الأخير أمام الجمهور بملامح مختلفة تظهر على وجهها اجرائها عمليات تجميل.

وتصدرت إيمان أيوب، خلال الساعات الماضية تريند محرك البحث "جوجل" عقب ظهورها ببرنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة إيمان أيوب كانت في مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير، ومن إخراج عادل أديب.

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