ميرنا جميل تخطف الأنظار احتفالًا بالكريسماس.. وتوجه رسالة لمتابعيها (صور)

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ميرنا جميل، بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس" والذي يتزامن يوم 25 ديسمبر من كل عام.

ونشرت ميرنا مجموعة صور بجوار شجرة "الكريسماس" خطفت بها أنظار المتابعين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجهت ميرنا التهنئة لمتابعيها، وكتبت: "تذكير لطيف بأن عيد الميلاد ليس مجرد يوم، روح عيد الميلاد هي شيء يمكننا أن نحمله معنا طوال العام، بالطريقة التي نبتسم بها للغريب، بالطريقة التي نتصل بها بأحبائنا ونخبرهم أننا نفكر فيهم، في الطريق مد يد العون لشخص محتاج، في الطريقة التي نأخذ بها الوقت لإبطاء وتقديم الشكر لهدايا الحياة العديدة".

وأضافت: "أتمنى أن تملأ روح عيد الميلاد قلبك في موسم الأعياد هذا".

من جانب آخر، شاركت الفنانة ميرنا جميل في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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