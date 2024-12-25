بـ "فستان جريء وقصير".. مي عمر تحتفل بالكريسماس (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بالكريسماس.

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة قصيرة وجريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد سعيد للجميع، أتمنى لكم جميعًا موسم أعياد مليئًا بالحب والضحك والذكريات التي لا تُنسى، لتكن قلوبكم دافئة وبيوتكم أكثر إشراقا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر أوي" ، "جميلة"،"ما شاء الله"،"أيوة يا غزال" ، "جماله" ، "الرقي والجمال".

على جانب آخر، تقوم مي عمر في مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان 2025، بأداء شخصية الراقصة "إش إش".

ويشارك مي عمر في بطولة المسلسل ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.