"صاحب عُمر وصوت عظيم".. هكذا رد تامر حسني على رامي صبري بعد تعاونهما في ديو "مبيتنسيش"

كتب - معتز عباس:

رد النجم تامر حسني، على إشادة صديقه المطرب رامي صبري بالمشاركة معه في "ديو" فيديو كليب جديد بعنوان "مبيتنسيش".

وكتب تامر، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حبيبي يا رامي، انت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة، ودي حاجات الناس متعرفهاش، ويمكن مكنش في فُرصه نحكي ده قبل كده، إنت يا رامي صاحب عُمر و مشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

وأضاف: "شُكراً يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب، أنا فعلاً اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة و إن ربنا يكرمنا مع بعض".

وأكمل: "أعتقد إن التعاون ده هيحمس كل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركة كده، وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم اقف، وأنا وأنت بعدها اتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش، فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكل".

وأتم: "حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كل الجديد وكل المفاجآت اللي تفرحه، والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم، إنتظروا كليب فعلاً مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".

أغنية "مبيتنسيش"، غناء تامر حسني ورامي صبري، كلمات عمرو تيام، وألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

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