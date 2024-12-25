ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: "تحفة مصرية"

25 صورة لنجمات الفن احتفالًا بالكريسماس

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عقب حضورها نزال الملاكمة في المملكة العربية السعودية.

ونشرت ياسمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحب".

ونالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ياسمين القمر"، "مفيش في جمالك بجد"، "اجمل بنت فيكي يا مصر"، "ياسمينة مصر"، "الجمال المصري اللي بيغطى على الكل"، "تحفة مصرية".

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يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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