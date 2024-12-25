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جاد شويري لـ"مصراوي": أحتفل برأس السنة في بيروت وأغني لـ غزة

08:22 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

جاد شويري

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كتبت: بسمة ثروت:

كشف الفنان جاد شويري عن انتهائه من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان "أرضي"، وهي أغنية وطنية تتحدث عن حب الأرض، والوطن، ودويتو غنائي يجمعه بالمطرب الفلسطيني إسماعيل النمر، وقال في تصريح خاص لمصراوي: "انتهيت من تصوير أغنية (أرضىي)، التي تتحدث عن لبنان وغزة، وتنطبق على حب كافة الأوطان، وهي من كلماتي، وألحاني، ووقع اختياري على المغني الفلسطيني إسماعيل النمر من غزة لمشاركتي، وهو ليست لديه شركة إنتاج أو أغنية معروفة جماهيرياً، إلا أن أعماله الغنائية على السوشيال ميديا حازت على إعجابي، فعرضت عليه العمل معي، وسوف تُعرض الأغنية على قناتي باليوتيوب".

وعلى جانب أخر كشف عن سعادته بردود أفعال الجمهور على أغنية "الناس غدارة" التي طرحها مؤخراً على السوشيال ميديا، وهي دويتو يجمعه بالمطرب مصطفى حجاج، وسيتم طرحها بداية العام الجديد، وفيما يخص حفلات رأس السنة قال إنه يحيي حفلات في بيروت.

يذكر أن آخر أعمال جاد شويري الغنائية المعروضة أغنية "الصيت"، كلمات رمضان محمد، وألحان شادي حسن، وتوزيع أمين نبيل، وتشاركه الغناء سهيلة.

جاد شويري إسماعيل النمر أغنية أرضي لبنان غزة حفلات رأس السنة بيروت
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