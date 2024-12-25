محمد رمضان يساعد جمهوره في حل مسابقة الـ5 ملايين جنيه.. فماذا فعل؟

25 صورة لنجمات الفن احتفالًا بالكريسماس

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان لمتابعيه على السوشيال ميديا، تفاصيل جديدة عن مسابقة الـ5 ملايين جنيه، والتي قاربت على الانتهاء.

ووعد رمضان المتابعين بمنح الفائز 5 مليون جنيه، إذا نجح في الكشف عن اسم أغنيته الجديدة.

ونشر رمضان بوستر له بوجه فرعوني ومن أمامه أهرامات الجيزة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يوم، ده بوستر الأغنية .. إكتب إنت إسمها إيه".

يذكر أن محمد رمضان طرح فيديو كليب "برج الثور"، الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد رمضان الدرامية كانت بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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