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محمد رمضان يساعد جمهوره في حل مسابقة الـ5 ملايين جنيه.. فماذا فعل؟

08:20 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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    محمد رمضان على فيسبوك
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    محمد رمضان يروي كواليس تقليده للرئيس السادات في كليب برج الثور
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    الفنان محمد رمضان
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    محمد رمضان وشيرين رضا وماجد المصري وزوجته وإنجي كيوان
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    انجي كيوان ومحمد رمضان
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    محمد رمضان
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    محمد رمضان يرقص
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    محمد رمضان
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    محمد رمضان
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    محمد رمضان في حفل ختام مهرجان الجونة
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    محمد رمضان حفل ختام مهرجان الجونة (2)
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    محمد رمضان من حفل مهرجان الجونة السينمائي
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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان لمتابعيه على السوشيال ميديا، تفاصيل جديدة عن مسابقة الـ5 ملايين جنيه، والتي قاربت على الانتهاء.

ووعد رمضان المتابعين بمنح الفائز 5 مليون جنيه، إذا نجح في الكشف عن اسم أغنيته الجديدة.

ونشر رمضان بوستر له بوجه فرعوني ومن أمامه أهرامات الجيزة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يوم، ده بوستر الأغنية .. إكتب إنت إسمها إيه".

يذكر أن محمد رمضان طرح فيديو كليب "برج الثور"، الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد رمضان الدرامية كانت بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

محمد رمضان على فيسبوك

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محمد رمضان السوشيال ميديا نجوم الفن مسابقة الـ5 ملايين جنيه أهرامات الجيزة أغنية برج الثور
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