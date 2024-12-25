علا رامي لمصراوي: سعيدة بمشاركة ابني في مسلسل "وادي النحل" وهذا سبب تغيير المخرج

كتبت: بسمة ثروت

أعربت الفنانة علا رامي عن سعادتها بمشاركة ابنها الفنان الشاب عُمر خورشيد من خلال مسلسل "وادي النحل" الذي تقوم بتصويره حاليًا.

وقالت علا رامي في تصريح خاص لمصراوي: "سعيدة للغاية بمشاركة ابني عُمر خورشيد معي خلال أحداث مسلسل (وادي النحل)، وأجسد خلال العمل دور والدته المنفصلة عن رجل أعمال (يقوم بدوره الفنان خالد زكي)، وهي أم مُتسلطة تحيك المؤامرات، والدسائس، ويظهر عُمر كإبن مُسالم، متزوج، ولديه طفلان، ويعمل بمصنع والده".

أضافت: "هذا التعاون الفني فيما بيني، وبين عُمر يعد الثالث، وتشاركنا سوياً من قبل خلال فيلم (كاريوكي)، ومسلسل (ياعزيز عيني)، لكن لم تجمعنا مشاهد خلال تلك الأعمال، لذا تعد مشاركتنا قوية هذه المرة، وأنا اتمنى أن يوفقه الله في الأدوار الجيدة التي يحصل عليها، وأن يُثبت نفسه فيها".

وعن مسلسل "وادي النحل" قالت: "العمل مكون من 30 حلقة، وأتمنى أن يكون جاهزاً للحاق بالسباق الرمضاني القادم، والشركة المُنتجة هي من تحدد موعد العرض".

وعن سبب تغيير مخرج العمل، بعد أن كان المخرج محمد الخضري قائم على المسلسل منذ بدايته، تولى المخرج زياد الوشاحي الإخراج بعده، وتغيير اسم المسلسل من (ابن حرام) ليصبح (وادي النحل) قالت: "تغيير المخرج كان بسبب اختلاف في وجهات النظر فيما بينه، وبين الجهة الإنتاجية للعمل، أما عن اسم المسلسل فلا أعلم سبب تغييره، على الرغم من كونه لائقاً للغاية على الأحداث، وربما يكون اسم (وادي النحل) مؤقتاً هو الآخر، ويتم تغييره فيما بعد، ولكن على الأغلب سيظل كما هو".

مسلسل "وادي النحل" بطولة رانيا يوسف، وخالد زكي، وعلا رامي، وتأليف خالد الغيطاني، وإخراج زياد الوشاحي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رامي فيلم "ويزو سكول"، الذي يدور في إطار كوميدي، بطولة دينا محسن (ويزو)، وعلا رامي، وسامي مغاوري، وعبد الباسط حمودة، وتأليف مصطفى السبكي، وإخراج الراحل علي رجب.