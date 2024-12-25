رئيس مهرجان السينما الفرنكوفونية يعلن استقبال طلبات التقدم لمسابقة "أفضل سيناريو" حتى ٣١ يناير

كتب- هاني صابر:

أعلن رئيس مهرجان القاهرة‎ للسينما الفرنكوفونية الناقد السينمائي د. ياسر محب، أن العمل جار للتباحث حول التفاصيل المتعلقة بمسابقة أفضل سيناريو مقدم من صناع الأفلام حول حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي أطلقها مهرجان القاهرة‎ للسينما الفرنكوفونية مطلع الشهر الحالي من أجل إنتاج فيلم عن حرب الإبادة الجماعية وترجمته لعدة لغات.

وأكد محب خلال لقائه المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، أنه جار متابعة كافة السيناريوهات التي يتوالى استلامها للمشاركة في مسابقة مهرجان السينما الفرنكوفونية، حيث تم تشكيل لجنة لقراءة السيناريوهات المتقدمة من المتخصصين في صناعة الأفلام من مصر وفلسطين، لتقييم السيناريو القادر على نقل الرواية الفلسطينية.

وأضاف، أنه تم التوافق على كافة التفاصيل المتعلقة بمسابقة السيناريو وضوابط وشروط وآليات المشاركة بالمسابقة، معلنا أنه نظرا للاقبال على التقديم فقد تم التوافق على تمديد مدة استقبال السيناريوهات للسادة الراغبين في التقدم للمسابقة حتى 31 يناير 2025 على أن يتم إرسال اعمالهم في فئات الفيلم الروائي والوثائقي القصير والديكودراما على البريد الإلكتروني: اضغط هنا ومن ثم تعبئة نموذج الاطلاع على الشروط والضوابط، متمنيًا أن تحقق المبادرة أهدافها بإطلاع الشريحة الأكبر من الجمهور في العالم على حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على أرضه.