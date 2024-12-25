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ليلة كلها طرب.. حفل غنائي يجمع رامي صبري ونانسي عجرم بالرياض في هذا الموعد

07:14 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

بوستر حفل رامي صبري ونانسي

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كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفلا غنائيًا يجمعه بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2025.

ونشر رامي بوستر حفله الغنائي مع نانسي عجرم، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "جمهوري الغالي في السعودية مستنيكم يوم ٣ يناير في ليلة كلها طرب وحماس مع صديقتي النجمة الكبيرة القمر نانسي عجرم، على مسرح أبو بكر سالم، تطرح التذاكر يوم ٢٧ ديسمبر الساعة ٩ مساءً".

ويشارك رامي صبري في ديو غنائي جديد مع المطرب تامر حسني بعنوان "مبيتنسيش"، والمقرر طرحه على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة الأيام المقبلة.

بوست رامي صبري على فيسبوك

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