"كان بيلفني زي الكنافة".. محمود البزاوي يكشف تفاصيل تعرضه لـ"علقة موت" بسبب بروس لي

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمود البزاوي عن تعرضه للضرب على أحد المقاهي، في ليلة رأس السنة، بعد مشاهدته لفيلم سينمائي لنجم الأكشن العالمي "بروس لي".

وقال البزاوي، في مقطع فيديو، نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كانت علقة جامدة أوي كنت بتفرج على فيلم لـ بروس لي والفيلم كله كاراتية وطلعت من السينما مهيبر".

وأضاف: "مشيت لقيت قهوة وشباب كتير قاعدين قومت داخل عليهم بصوت عالي ورافع ايدي، وقف واحد وقالي أهدى يا ابني بالراحة كدة، لقيته واقف قدامي وطويل وعريض قومت ضربته بالبونية في عينه جاب دم، فجاة لقيت نفسي ممسوك من رجالي وبيلف بيا في الهوا زي الكنافة ..كانت حتة علقة".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمود البزاوي بمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس والذي عرض مؤخرًا على قناة "dmc" وحقق نجاحًا كبيرا.

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