بالفيديو.. رامي إمام يواصل الترويج لمسرحية "الباشا" المقرر عرضها في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

يواصل المخرج رامي إمام الترويج لمسرحية "الباشا" المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في ديسمبر الجاري.

ونشر رامي، برومو المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله البرومو الرسمي لمسرحية "الباشا" في موسم الرياض ٢٠٢٤، اليوم ٢٥ ديسمبر و حتى ١ يناير، على مسرح بكر الشدي".

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ويعود رامي إمام للعودة للإخراج المسرحي مرة آخرى بعد غياب دام 14 عامًا، من خلال إخراج مسرحية "الباشا" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن مسرحية "الباشا"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد، والمقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وذلك من يوم 25 ديسمبر حتى 1 يناير المقبل.

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