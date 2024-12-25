"واثق من نفسه وعنده احساس بالناس".. ماذا قال رامي صبري عن تامر حسني؟

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كتب - معتز عباس:

أعرب المطرب رامي صبري عن سعادته بمشاركة المطرب تامر حسني ديو غنائي بعنوان "مبيتنسيش"، والمقرر طرحها الأيام المقبلة، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

ونشر رامي صورة تجمعه بتامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "أنا بشوف الصورة دي بشكل تاني خالص، أولاً تامر فنان أخ غالي ومحترم وواثق في نفسه، ودي للآسف مش موجودة كتير في مغنيين كتير ناجحين، ولكن عندهم مشاكل كبيرة ومايعرفوش يبقوا زي الراجل المحترم اللي ماسك المايك ده".

وأضاف: "تامر حسني فنان كبير جدا جدا، ولما اشتغلت أنا وهو في الديو اللي هينزل الفترة اللي جاية، فهمت هو ليه محبوب جدًا، أولا علشان عنده صفاء نفسي مش موجود عندي أنا شخصيًا اه والله، أنا دايماً ليا رد فعلا إنما هو بيسيب الحاجات زي ما هي، وما بيحبش يرد ودي حاجة صعبة جدا جدا".

وأكمل: "عاوز أقول مش كل فنان أو نجم يستحق لأن دايما الأخلاق واحترام زمايلك هو الموضوع مش بس الفن".

وتابع: "شكراً تامر حسني على ذوقك واحترامك ليا دايما في التصوير، ودايما كنت تقولي أنت مبسوط إيه رأيك محتاج حاجه؟، كل ده ماينفعش يطلع غير من فنان حقيقي عنده احساس بالناس، والأهم واثق من نفسه".

وأتم: "قريبا جدا هتشوفو وهتسمعوا أغنية (فعلا مبيتنسيش)، على جميع منصات الموسيقى في العالم".

أغنية "مبيتنسيش"، غناء تامر حسني ورامي صبري، كلمات عمرو تيام، وألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين .

من المقرر أن يحيي الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، والذي يقام على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

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