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بالصور.. جنات تحتفل بـ" الكريسماس" رفقة ابنتيها والجمهور يعلق

06:19 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جنات وابنتيها
  • عرض 4 صورة
    جنات وابنتيها
  • عرض 4 صورة
    جنات وابنتيها
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كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة جنات التهنئة لمتابعيها، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيد "الكريسماس".

ونشرت جنات صور مع ابنتيها أمام شجرة "الكريسماس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :"كل سنة وأنتو بخير".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عيد ميلاد مجيد لكي ولعائلتك"، "القمرات"، "عيد ميلاد سعيد يا ملكة"، "غزالات تبارك الله"، "إيه الحلاوة دي كلها".

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A post shared by Jannat Mahid (@jannat)

ومن المقرر أن تحيي جنات حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة يوم 7 يناير المقبل رفقة المطرب بهاء سلطان.

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