بالصور.. جنات تحتفل بـ" الكريسماس" رفقة ابنتيها والجمهور يعلق
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كتب - معتز عباس:
وجهت المطربة جنات التهنئة لمتابعيها، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيد "الكريسماس".
ونشرت جنات صور مع ابنتيها أمام شجرة "الكريسماس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :"كل سنة وأنتو بخير".
تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عيد ميلاد مجيد لكي ولعائلتك"، "القمرات"، "عيد ميلاد سعيد يا ملكة"، "غزالات تبارك الله"، "إيه الحلاوة دي كلها".
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ومن المقرر أن تحيي جنات حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة يوم 7 يناير المقبل رفقة المطرب بهاء سلطان.
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