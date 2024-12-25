بالصور.. جنات تحتفل بـ" الكريسماس" رفقة ابنتيها والجمهور يعلق

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كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة جنات التهنئة لمتابعيها، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيد "الكريسماس".

ونشرت جنات صور مع ابنتيها أمام شجرة "الكريسماس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :"كل سنة وأنتو بخير".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عيد ميلاد مجيد لكي ولعائلتك"، "القمرات"، "عيد ميلاد سعيد يا ملكة"، "غزالات تبارك الله"، "إيه الحلاوة دي كلها".

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ومن المقرر أن تحيي جنات حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة يوم 7 يناير المقبل رفقة المطرب بهاء سلطان.

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