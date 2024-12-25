هكذا هنأت ليلى علوي جمهورها بالكريسماس

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ليلى علوي، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، التهنئة بمناسبة الكريسماس.

وكتبت ليلى، عبر حسابها على إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد.. أتمنى أن يكون يومكم مليئا بالفرح والحب والضحك.. قد يكون عيد الميلاد الخاص بك مشرقا.. أتمنى لكم عطلة رائعة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل عيد كريسماس وحضرتك طيبة وبصحة وعافية إن شاء الله" ، "عام جديد سعيد" ، "كل سنة وانتي طيبة" ، "سنة سعيدة عليكي يا فنانة".

على جانب آخر، تشارك ليلى علوي في بطولة مسرحية "مشيرة الخطيرة" التي تعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض"بالمملكة العربية السعودية.

تدور أحداث مسرحية "مشيرة الخطيرة" في إطار كوميدي حول مشيرة لصة الآثار المحترفة التي تخطط لاستعادة تمثال فرعوني بعد خروجها من السجن، كانت قد دفنته في أرض مجهورة قبل اعتقالها، لكنها تفاجأ بأن الأرض أصبحت الآن مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ، ويشارك ببطولة العرض كل من سليمان عيد، إيمان السيد، ونور إيهاب.