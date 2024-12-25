بهذه الطريقة.. نسرين طافش تهنئ جمهورها بمناسبة "الكريسماس

تعرف على موعد ومكان أول حفلات عمرو دياب بالقاهرة في 2025

"واثق من نفسه وعنده احساس بالناس".. ماذا قال رامي صبري عن تامر حسني؟

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة نسرين طافش متابعيها، بمناسبة عيد "الكريسماس"، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نسرين بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها شورت قصير باللون البرتقالي وتيشرت أبيض، وعلقت: "أعياد مباركة لكل أصدقائي المسيحين، عيد سعيد".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "شو هالحلاوة، الجمال كله، جمالك، ربي يبارك فيكي، الله يحميكي حبيبتي، فخر الوطن العربي، ملكة جمال".

يذكر أن أخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم.

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

اقرأ أيضًا:

حفلات 2025.. تعرف على موعد حفل أصالة

يسرا تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده

محمد رمضان يحتفل بالكريسماس بصحبة المهندس نجيب ساويرس في الجونة.. (صور)

موعد عقد قران الملحن كريم نيازي