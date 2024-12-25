"شوهتي نفسك".. إيمان أيوب تثير الجدل بعد ظهورها الأخير في "قعدة ستات"

كتبت- سهيلة أسامة:

دخلت الفنانة إيمان أيوب تريند محرك البحث "جوجل" بعد ظهورها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

وأثار ظهورها ردود أفعال كبيرة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض على تغير ملامحها وخضوعها لعمليات تجميل، حتى أن البعض علق أنه لم يتعرف عليها في البداية

وجاءت التعليقات كالتالي: "ليه عملت في شكلها كده؟"، "كانت جميلة ورقيقة جدًا شوهت نفسها"، و"ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ كنتي جميلة وزي القمر"، "مين نصحك بكده؟"، "إيمان كانت جميلة أوي، دي واحدة تانية خالص"، "شوهتي نفسك ليه".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة إيمان أيوب كانت في مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير، ومن إخراج عادل أديب.

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