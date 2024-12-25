حفلات 2025.. تعرف على موعد حفل أصالة

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي في قطر، والمقرر إقامتها يوم 31 يناير المقبل.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي الخاص بها، عبر حسابهم بموقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "استعدوا لتجربة موسيقية استثنائية مع أيقونة الشرق أصالة نصري، حيث الإحساس يلتقي بالإبداع في حفل سيضيء سماء الدوحة".

يذكر أن الفنانة أصالة، طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية، دعمًا للشعب السوري، والتي جاءت بعنوان "سوريا جنة".

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