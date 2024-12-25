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يسرا تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده

03:49 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الفنانة يسرا

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كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلاد الفنان عمرو يوسف، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ونشرت يسرا صورة تجمعها بعمرو يوسف، علقت: "كل سنة وإنت طيب وناجح وجدع دايمًا، وفرحان بكل حاجة حلوة وربنا يديم عليك كل الخير والصحة وراحة البال".

ورد عمرو يوسف على تهنئتها قائلًا: "القمر اللي مفيش منها".

يذكر أن آخر مشاركات النجمة يسرا كانت بمسرحية "ملك والشاطر" وعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" في شهر يونيو الماضي.

يسرا

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يسرا عمرو يوسف الفنانة يسرا
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