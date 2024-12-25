محمد رمضان يحتفل بالكريسماس بصحبة المهندس نجيب ساويرس في الجونة.. (صور)

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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان محمد رمضان بالكريسماس مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، في مدينة الجونة.

وشارك رمضان متابعيه صورًا تجمعه بالمهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "لو مش مستحمل السقعة المجنونة، تعلالي على الجونة، كل سنة وأخواتنا المسيحيين بخير وسلام، عيد ميلاد سعيد علينا كلنا".

يذكر أن محمد رمضان طرح فيديو كليب "برج الثور"، الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد رمضان الدرامية كانت بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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"الدولار".. هل هو سر غياب نجوم الأغنية عن حفلات رأس السنة؟

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