"الدولار".. هل هو سر غياب نجوم الأغنية عن حفلات رأس السنة؟

كتب-مصطفى حمزة:

تشهد خريطة حفلات رأس السنة، غياب أغلب رموز الأغنية المصرية، عن تقديم حفلاتهم في مصر، باستثناء المطرب تامر عاشور، الذي تعاقد على تقديم الحفل المقام يوم 28 ديسمبر، في الإسكندرية.

ويتصدر قائمة الغائبين عن خريطة حفلات رأس السنة، النجوم تامر حسني، ومحمد حماقي، وأنغام، وهاني شاكر.

ويقدم النجم تامر حسني، الحفل المقام في الرياض مساء الجمعة 27 ديسمبر، قبل أن يقوم بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في إحياء الحفل المقام في دبي، مساء يوم 31 ديسمبر، وفي نفس الليلة يقوم النجم محمد حماقي، بإحياء الحفل المقام في أبو ظبي.

وتعاقد المطرب هاني شاكر، على تقديم حفلين في لبنان، في ليلة رأس السنة الجديدة، إذ يقدم أغانيه في "أطلال بلازا"، ويشارك مع مطربي لبنان معين شريف ونادر الأتات، في الحفل المقام في أرينا بيروت.

ويقوم المطرب هاني شاكر، بإحياء الحفل المقام، في أوبرا دبي، مساء غدا الخميس 26 ديسمبر، في حين تقوم المطربة أنغام، بتقديم الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، في الوثبة بأبوظبي، مساء السبت 28 ديسمبر.

وأعلنت النجمة آمال ماهر عن عودتها للمملكة العربية السعودية لإحياء حفل استثنائي ليلة رأس السنة الجديدة، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، خارج قاعة مرايا في العُلا.

"مصراوي" توجهت بالسؤال إلى منظمي الحفلات، عن السر وراء غياب أبرز النجوم والنجمات، عن حفلات رأس السنة.

وجاءت الإجابة، أن هناك 3 أسباب، أبرزها الارتفاع في قيمة الدولار، وتأثيره على الأجور الذي زاد من صعوبة التعاقد مع النجوم، وإقامة حفل جماهيري، وتحديدا ليلة رأس السنة، والسبب الثاني، تزامن موسم حفلات الكريسماس و رأس السنة، مع مهرجانات تقام في السعودية ودبي، وأبو ظبي، وبالتالي ومع ما لهم من جماهيرية، ظهر تأثير بقوة تعاقدات هذه المهرجانات، مع هؤلاء النجوم والنجمات، وحسمت الموقف.