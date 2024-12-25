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موعد عقد قران الملحن كريم نيازي

02:50 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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    كريم مع اصالة
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    كريم مع فريد
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    كيم مع اصالة
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    كريم مع احمد شيبة
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كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الملحن كريم نيازي، للاحتفال بعقد قرانه وزفافه، يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر.

الملحن كريم نيازي، يقوم بالاحتفال بعقد القران، في مسجد المشير طنطاوي، في الثانية ظهرا، يوم السبت المقبل.

وتعاون المطرب كريم نيازي مؤخرا مع المطربة أصالة، في أغاني: "رجل مثالي"، و"لما بنتجاهل" وغنى من ألحانه المطرب فريد، والمطرب الشعبي أحمد شيبة، والمطربات جنات، وياسمين علي، ومها فتوني.

الملحن كريم نيازي، حفيد الموسيقار الراحل حسين فوزي، الذي تعاون مع نخبة من رموز الأغنية منهم المطرب محمد رشدي "يا بركة رمضان"، ومحرم فؤاد "إحنا ولاد النيل"، ونادية مصطفى "أيوة يامه"، وعلي الحجار "صلينا الفجر فين"، وياسمين الخيام "الليلة عيد"، ومحمد العزبي "يعوض الله"

كريم نيازي عقد قران كريم نيازي مسجد المشير طنطاوي
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