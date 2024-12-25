إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس مع كارول سماحة وسميرة سعيد

"الدولار".. هل هو سر غياب نجوم الأغنية عن حفلات رأس السنة؟

تعرف على موعد ومكان أول حفلات عمرو دياب بالقاهرة في 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت النجمة إلهام شاهين، بالكريسماس، ونشرت صور مع الفنانة كارول سماحة وزوجها، والفنانة سميرة سعيد، وهم يحتفلون بأعياد الميلاد.

ونشرت "إلهام" مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر.

وعلقت على الصور: "أجمل حفل كريسماس كل سنة مع أجمل أصدقائي في منزل أصدقائي وإخواتي الغاليين جدًا على قلبي، د. وليد مصطفى وزوجته الجميلة الفنانة كارول سماحة، بحبكم من كل قلبي و بتمنى لكم كل الخير، وسميرة سعيد منورة الدنيا، وإيناس شاهين كمان، ليلة حلوة بوجود كل الحلوين، سنة حلوة على الجميع".

جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

وتشارك إلهام شاهين في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر مشاركته في موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

بعد إحراق مدرسة يملكها.. راغب علامة يواجه دعوى قضائية بسبب التصريحات المنسوبة له عن "نصر الله"

"لا أري جمال الدنيا إلا بها".. هكذا احتفل حمدي الميرغني بعيد ميلاد ابنته (صور)

بسنت شوقي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحد المطاعم بالقاهرة.. (صور)

حدث بالفن| فنانة تودع 2024 برسالة غامضة وتطورات الحالة الصحية لبشير الديك وجوهرة تتصدر بورصة أسعار الراقصات في رأس السنة