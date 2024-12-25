غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها خلال تصوير مسلسل "المداح 5"

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها اليوم، الموافق 25 ديسمبر، على هامش تصوير مسلسل "المداح 5 - أسطورة العودة"، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ونشر برنامج "ET بالعربي" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو يُظهر غادة أثناء احتفالها وسط فريق العمل.

يذكر أن الفنانة غادة عادل، تشارك في فيلم " فيها إيه يعني"، ويشاركها البطولة ماجد الكدواني، أسماء جلال، ومصطفى غريب ومن تأليف وليد المغازي، ومصطفى عباس، ومحمد أشرف، ومن إخراج عمر رشدي و إنتاج أحمد الجنايني.

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