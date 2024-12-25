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صبري فواز ينفي منشورات متداولة حول استيائه من دوره في "الاختيار 3"

12:56 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

صبري فواز

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كتبت- سهيلة أسامة:

نفى الفنان صبري فواز ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن استيائه من تجسيد شخصية الرئيس الراحل محمد مرسي في مسلسل "الاختيار 3".

وكتب فواز عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "والله والله والله، تلاتة بالله العظيم ما قلت الكلام ده."

يذكر أن الفنان صبري فواز يشارك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج، بطولة محمد هنيدي، وليد فواز، نهى عابدين، جيهان خليل، سماء إبراهيم.

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صبري فواز مسلسل الاختيار 3 تجسيد شخصية الرئيس الراحل محمد مرسي
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