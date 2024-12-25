بفستان أنيق.. نادين نجيم تحتفل بالكريسماس في أحدث ظهور لها (صور)

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادين نجيم متابعيها، أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، أثناء احتفالها بـ "الكريسماس"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، أحبكم جميعًا"، وظهرت نادين بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان تايجر جرئ.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "عيد ميلاد سعيد ليكي ولأسرتك، ماشاء الله،عنوان الشياكة والأناقة، منورة، عيد ميلاد مجيد، ينعاد عليكي وعلى عيلتك بالخير والصحة".

يذكر أن آخر مشاركات نادين نجيم كانت بمسلسل "2024" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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