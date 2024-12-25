لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بفستان أنيق.. نادين نجيم تحتفل بالكريسماس في أحدث ظهور لها (صور)

12:55 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نادين نجيم ..
  • عرض 4 صورة
    نادين نجيم .
  • عرض 4 صورة
    نادين نجيم...
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادين نجيم متابعيها، أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، أثناء احتفالها بـ "الكريسماس"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، أحبكم جميعًا"، وظهرت نادين بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان تايجر جرئ.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "عيد ميلاد سعيد ليكي ولأسرتك، ماشاء الله،عنوان الشياكة والأناقة، منورة، عيد ميلاد مجيد، ينعاد عليكي وعلى عيلتك بالخير والصحة".

يذكر أن آخر مشاركات نادين نجيم كانت بمسلسل "2024" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضًا:

بسنت شوقي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحد المطاعم بالقاهرة.. (صور)

بالصور.. عادات وطقوس نجوم العالم في الاحتفال بأعياد الكريسماس

"بصحة جيدة".. زوجة بروس ويليز تطمئن جمهوره بصور جديدة مع ابنته

هنا الزاهد بدون مكياج وبسنت شوقي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

نادين نجيم الكريسماس الفنانة نادين نجيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير التعليم.. وبيان رئاسي يكشف التفاصيل
الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين
كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها