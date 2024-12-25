تامر حسني عن مشاركاته الأجنبية في أغانيه: "هدفي نشر اللغة العربية"

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّر الفنان تامر حسني عن هدفه من مشاركاته الأجنبية في أغانيه، مشيرًا إلى أنها كانت محاولات لنشر اللغة العربية.

وكتب تامر عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "رحلتي هنا كانت مش إني أعمل مُشاركات عالمية لا، الأهم إني كنت أعمل محاولات في نشر لغتنا العربية وإن العالميين هما كمان ينطقوا العربي ولو كلمة، زي ما إحنا بننطق لغتهم الأجنبية في المشاركات الغنائية".

وأضاف: "مكانش سهل إنهم يقتنعوا بكده لأنهم من أهم الأسماء في العالم، Snoop Dogg / Shaggy / Akon / Jason Derulo، وكل واحد منهم ليه تاريخ كبير، مش مطربين صغيرين أي حد ممكن يصادفهم، بس اقتنعوا لما حسوا إن في بجد فنان مصري عربي عنده حاجة معينة عايز يقولها، والفكر ده من سنة ٢٠١٢".

ويستعد الفنان تامر حسني لطرح الـ الديو الغنائي الجديد "مبيتنسيش"، والذي يجمعه بالمطرب رامي صبري، والأغنية من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين .

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