على طريقتها الخاصة.. هالة صدقي تهنئ جمهورها بمناسبة "الكريسماس"

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة هالة صدقة متابعيها، بمناسبة أعياد "الكريسماس"، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ونشرت هالة، صورة لها بالذكاء الاصطناعي، وكتبت: "كل كريسماس وأنتوا بخير وسلام ومحبة وصفاء نفس وتسامح ، وصورة بالذكاء الاصطناعي عجبتني ، لإني كمان كان نفسي أعيش العصر ده".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "وأنتي طيبة حبيبتي، أنتي حلوة الحلوين كلهم، قمة الجمال والأناقة والشياكة، كل سنة وأنتي طيبة وبخير يا قمر".

يذكر أن الفنانة هالة صدقي، انضمت مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "قهوة المحطة" الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وإنتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل ليتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.

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