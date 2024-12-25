أسماء أبو اليزيد بإطلالة شتوية أنيقة.. والجمهور يعلق

كتبت سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد الأنظار بإطلالة شتوية مميزة، شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت أسماء مرتدية معطفًا أنيقًا يناسب أجواء الشتاء، وشعر قصير، ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

ولاقت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "القمر، شبة هالي بيري، رايقة، الله يحميكي، جميلة".

يذكر أن أسماء أبو اليزيد، شاركت في مسلسل "صلة رحم" وعُرض برمضان 2024، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال، هبة عبدالغني، عمرو القاضي.

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