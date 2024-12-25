"لا أري جمال الدنيا إلا بها".. هكذا احتفل حمدي الميرغني بعيد ميلاد ابنته (صور)

أول تعليق من رنا سماحة بعد انفصالها عن زوجها

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان حمدي الميرغني على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الصغيرة، رفقة زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح.

ونشر حمدي صور عيد ميلاد ابنته عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنه وأنتي الحياة يا طمطم".

وأضاف: "ربي أحفظ لي ابنتي، فأنا لا أري جمال الدنيا إلا بها، اللهم لا تكتب لها حزنا ولا هما ولا مرضا، اللهم إني أستودعتك حبيبتي فاحفظها لي، اللهم أحفظ لي روح أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه، اللهم أني أستودعتك ابنتي فأحرسها بعينك التي لا تنام".

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ووجه نجوم الفن التهنئة لإبنة حمدي الميرغني، أبرزهم الفنان دياب، الفنان عمرو عبدالعزيز.



يذكر أن، حمدي الميرغني سيشارك بمسلسل "للأذكياء فقط" ضمن موسم دراما رمضان 2025، بعدما كان من المفترض أن يشارك به ضمن ماراثون رمضان 2024.



وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول شاب يقع في حب زميلته بالجامعة، ويحاول اختراع علاج لمرض نادر، ويتعرض مع أصدقائه لمجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية، ويشاركه البطولة كل من كريم عفيفي، رنا رئيس، ريم سامي، محمود البزاوي، ملك بدوي، تأليف محمد ناير، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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