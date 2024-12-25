حدث بالفن| فنانة تودع 2024 برسالة غامضة وتطورات الحالة الصحية لبشير الديك وجوهرة تتصدر بورصة أسعار الراقصات في رأس السنة

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ فنانة تحتفل بالعودة إلى سوريا بعد غياب 12 عامًا، جوهرة تتصدر بورصة أسعار الراقصات في رأس السنة، محمد رمضان "يغشش" متابعيه إجابة سؤال الـ5 ملايين جنيه، آخر تطورات الحالة الصحية لـ بشير الديك، كيف يستعد النجوم لاحتفالات الكريسماس والعام الجديد؟، أول تعليق من محمد التاجي بعد خضوعه لعملية جراحية، دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة، وغيرها من الأخبار.